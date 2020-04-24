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Глава Госдепа пообещал Китаю последствия за "сокрытие данных" о коронавирусе

11:20 24.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Помпео пообещал Китаю последствия за сокрытие данных о COVID-19. По мнению главы Госдепа, в результате действий властей КНР было потеряно огромное число жизней.

Майк Помпео отметил, что мировая экономика имеет большие проблемы из-за пандемии. Он выразил сожаление, что в отношениях с Коммунистической партией КНР отсутствует прозрачность. «КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере, перед США», — сказал Помпео в эфире Fox News. При этом глава американского Госдепа заявил, что не знает, в какой форме это будет сделано.

Также Помпео выразил уверенность, что есть ещё много связанных с COVID-19 вещей, о которых в США не знают.

Ранее источники Fox News в американских спецслужбах заявляли о лабораторном происхождении COVID-19 и обвиняли в этом Китай. МИД КНР настаивает на отсутствии доказательств.  Говорит Москва

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