Талибы отказались выполнять призыв президента Афганистана к прекращению огня - ТВ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) к прекращению огня, на что талибы ответили отказом. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Толо ньюс".

Гани выступил с соответствующим призывом в четверг, указав на особую ситуацию в стране в связи с пандемией заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Как отмечает "Толо ньюс", представитель "Талибана" назвал такой призыв президента неубедительным в связи с тем, что "тысячи заключенных подвержены опасности из-за коронавируса и препятствий, создаваемых на пути мирного процесса и полного выполнения соглашения".



Обращение президента Афганистана последовало в связи с тем, что радикалы в последние дни совершают нападения на посты афганской армии. Так, в четверг в результате их атак в трех провинциях страны погибли не менее 19 военнослужащих, при этом 31 боевик был уничтожен.



29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.



"Толо ньюс" отмечает, что афганские власти согласились освободить 1,5 тыс. талибов, причем постепенно и на определенных условиях. Афганистан освободил первую группу из 100 сторонников "Талибана" 8 апреля. Позже были освобождены еще четыре группы талибов. Представители "Талибана" в свою очередь отпустили на свободу 60 афганских военнослужащих.

