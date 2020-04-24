Управляющего делами Московской патриархии госпитализировали с коронавирусом

12:00 Источник: Интерфакс

Глава рабочей группы при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения коронавируса митрополит Дионисий заразился COVID-19, сообщила в пятницу рабочая группа.

"Управляющий делами Московского патриархии митрополит Воскресенский Дионисий по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре в связи с подтверждением у него диагноза "коронавирусная инфекция" - начальная стадия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "состояние здоровья владыки не вызывает опасений, в связи с чем митрополит Дионисий продолжит нести послушание председателя рабочей группы".