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На время празднования Дня Победы Донецк переименовали в Сталино

12:05 24.04.2020 Источник: Интерфакс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин своим указом переименовал Донецк в Сталино на время празднования Дня Победы.

"Установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории ДНР, связанным с Великой Отечественной войной", - говорится в тексте указа на сайте главы ДНР.

Ранее аналогичное решение было принято и в Луганске. Городу вернули советское наименование Ворошиловград.

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