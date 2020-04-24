На время празднования Дня Победы Донецк переименовали в Сталино
12:05 24.04.2020 Источник: Интерфакс
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин своим указом переименовал Донецк в Сталино на время празднования Дня Победы.
"Установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории ДНР, связанным с Великой Отечественной войной", - говорится в тексте указа на сайте главы ДНР.
Ранее аналогичное решение было принято и в Луганске. Городу вернули советское наименование Ворошиловград.
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