0
0
103
НОВОСТИ

ФАС предписала снизить плату за возврат ж/д билетов до 1 рубля

12:20 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предписала железнодорожным компаниям снизить плату за возврат билетов до 1 рубля, говорится в сообщении ведомства.

Максимальный размер действующего сбора за возврат билета составляет 210 рублей 60 копеек. С учетом индексации утвержденного ФАС России тарифа сбор составит 2 рубля 13 копеек.

"В связи с большим количеством жалоб граждан на высокий уровень сбора, РЖД, "Федеральной пассажирской компании" и "Гранд Сервис Экспрессу" рекомендовано отменить этот сбор на период пандемии. Учитывая отмену массовых мероприятий на летний период и непредсказуемость сроков отмены ограничений на отдых и перемещения граждан, принято решение установить этот сбор на минимальном уровне до нормализации ситуации", - отмечается в пресс-релизе ФАС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 24.04.2020
Большинство работодателей не станет сохранять удаленку после пандемии - исследование
0
32
13:00 24.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в России третий день подряд растет менее чем на 10%
0
49
12:45 24.04.2020
В Подмосковье открылся военный медцентр для лечения больных коронавирусом
0
60
12:37 24.04.2020
Все медработники Москвы пройдут тестирование на иммунитет к COVID-19
0
87
12:32 24.04.2020
Почти 10 тыс. россиян переселены из аварийного жилья с начала года - Фонд ЖКХ
0
99
12:07 24.04.2020
В финале международных соревнований по кибербезопасности CTFZone сразятся команды из семи стран
0
122
12:05 24.04.2020
На время празднования Дня Победы Донецк переименовали в Сталино
0
137
12:00 24.04.2020
Управляющего делами Московской патриархии госпитализировали с коронавирусом
0
170
11:32 24.04.2020
Талибы отказались выполнять призыв президента Афганистана к прекращению огня - ТВ
0
172
11:20 24.04.2020
Глава Госдепа пообещал Китаю последствия за "сокрытие данных" о коронавирусе
0
207

Возврат к списку