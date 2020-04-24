Почти 10 тыс. россиян переселены из аварийного жилья с начала года - Фонд ЖКХ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 160 тыс. кв. м аварийного жилья расселено за первый квартал 2020 года, из них переселены почти 10 тыс. человек. При этом с учетом перевыполненного прошлогоднего плана целевой показатель 2020 года уже достигнут на 96%, сообщила пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ранее сообщал, что в 2019 году удалось расселить более 800 тысяч кв. метров аварийного жилья, таким образом, целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" был перевыполнен в шесть раз.

"По состоянию на 1 апреля 2020 года с учетом программ, финансируемых субъектами РФ за счет собственных средств, расселено 964,77 тыс. кв. м (805,74 тыс. кв. м - перевыполнение целевого показателя 2019 года, 159,03 тыс. кв. м. - расселено в 2020 году), переселено 59,33 тыс. человек (49,61 тыс. человек - перевыполнение целевого показателя 2019 года, 9,72 тыс. человек - переселено в 2020 году)", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего за 2019-й и начало 2020 года с учетом региональных программ расселено уже 1,1 млн кв. м аварийного жилья. При этом, согласно задачам нацпроекта, в 2019-2020 годах должны быть переселены 62,8 тыс. человек из 1,14 млн кв. м непригодного жилого фонда.