В финале международных соревнований по кибербезопасности CTFZone сразятся команды из семи стран

12:07

25–26 апреля состоится финал ежегодных международных соревнований по кибербезопасности CTFZone - один из шести квалификационных турниров и отборочный этап крупнейшего в мире турнира DEF CON CTF, который проходит уже более 30 лет в Лас-Вегасе.



В рамках соревнований CTF (Capture The Flag) команды решают практические задачи в области кибербезопасности, чтобы получить уникальную последовательность символов - "флаг". "Захват флага" подтверждает, что участники действительно взломали систему, нашли уязвимость алгоритма генерации ключа или выполнили какое-либо другое задание.

Организатором CTFZone является российская компания BI.ZONE, оказывающая более 30 услуг по кибербезопасности: от киберразведки и консалтинга до расследования инцидентов, разрабатывает собственные продукты и автоматизированные решения для защиты IT-инфраструктур и приложений.

В отборочном туре CTFZone в ноябре приняли участие более 1000 команд со всего мира, 10 из которых прошли во второй раунд. Среди них - известные команды из России, Польши, Италии, США, Японии и Китая. В финале им предстоит множество задач по взлому и защите: команды будут атаковать серверы оппонентов, чтобы захватить их флаги, и оборонять собственную инфраструктуру, чтобы не дать противникам доступ к своим. Турнир пройдет в режиме онлайн и продлится 24 часа, поэтому команды из разных часовых поясов будут в равных условиях. В призовом фонде - 18 тыс. долл.

"Мы очень любим CTFZone и гордимся, что DEF CON признал наш турнир квалификационным этапом и готов пригласить его победителей к себе наравне с другими лучшими командами мира, - признался директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. - CTF-соревнования решают ряд важных задач: мы обращаем внимание широкой аудитории на проблемы кибербезопасности, привлекаем в отрасль новых специалистов и, что очень важно, даем возможность участникам прокачать их навыки практически в "боевой" обстановке. В условиях постоянного роста киберпреступности и дефицита квалифицированных кадров это особенно ценно".