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Все медработники Москвы пройдут тестирование на иммунитет к COVID-19

12:37 24.04.2020

Все медики Москвы пройдут экспресс-тестирование на наличие у них иммунитета к коронавирусной инфекции. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, тестировать будут всех медиков Москвы - и тех, кто работает в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, и тех, кто трудится в многопрофильных больницах и поликлиниках. "Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат. В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца. Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса - они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции", заявила Ракова.

По словам вице-мэра, в ближайшие дни лабораторных исследований будет проводиться больше. На коронавирус также будут тестировать пациентов всех стационаров. Сейчас в Москве федеральные, частные и городские лаборатории выполняют более 18000 анализов на коронавирус в сутки.

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