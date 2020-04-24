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НОВОСТИ

В Подмосковье открылся военный медцентр для лечения больных коронавирусом

12:45 24.04.2020

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Фото Константина Семенца
В Одинцове начал работать инфекционный военный медцентр для лечения больных коронавирусом, в том числе из Подмосковья. Готовность объекта к приему пациентов проверил губернатор Андрей Воробьёв совместно с первым заместителем министра обороны Русланом Цаликовым. Старт работе Центра дал министр обороны РФ Сергей Шойгу в режиме видеоконференцсвязи.

Многофункциональный комплекс рассчитан на 100 коек, часть из которых предназначено для нужд региона. По поручению президента Владимира Путина в рамках борьбы с пандемией Минобороны оперативно возводит в стране 16 таких объектов.

"Сейчас наши основные усилия направлены на открытие коек, причем не просто инфекционных, а реанимационных, со всем необходимым оборудованием. Минобороны огромную программу реализует на территории РФ, и в Подмосковье будут построены два больших комплекса. Один из них, в Одинцове, начинает работать сегодня. Второй - в Подольске, откроется в конце месяца, - сказал губернатор. - Сергей Кужугетович Шойгу дал прямую команду, чтобы маршрутизация могла быть, в том числе, и для гражданских лиц, проживающих в Московской области. Хочу сказать слова благодарности министру обороны, врачам, строителям. Этот комплекс сейчас, как воздух нужен. Центр отвечает всем современным требованиям - он может принимать пациентов с тяжелыми формами заболевания".

Инфекционный военный центр в Одинцове разместился на территории клинического госпиталя Ракетных войск стратегического назначения. Он построен в рекордно короткие сроки - всего за месяц вместо шести. Работы велись круглосуточно в три смены.

Каждый бокс комплекса сконструирован так, чтобы больные не пересекались друг с другом. Инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге.

Накануне в медцентре было осуществлено подключение и накладка аппаратов ИВЛ и УЗИ, компьютерного томографа, оборудования анестезиологии и эндоскопии, рентген-техники. Установлены функциональные медицинские кровати, мебель, средства транспортировки пациентов. Сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств.

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