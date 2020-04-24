В Подмосковье открылся военный медцентр для лечения больных коронавирусом

12:45

Фото Константина Семенца



В Одинцове начал работать инфекционный военный медцентр для лечения больных коронавирусом, в том числе из Подмосковья. Готовность объекта к приему пациентов проверил губернаторсовместно с первым заместителем министра обороны. Старт работе Центра дал министр обороны РФв режиме видеоконференцсвязи.

Многофункциональный комплекс рассчитан на 100 коек, часть из которых предназначено для нужд региона. По поручению президента Владимира Путина в рамках борьбы с пандемией Минобороны оперативно возводит в стране 16 таких объектов.

"Сейчас наши основные усилия направлены на открытие коек, причем не просто инфекционных, а реанимационных, со всем необходимым оборудованием. Минобороны огромную программу реализует на территории РФ, и в Подмосковье будут построены два больших комплекса. Один из них, в Одинцове, начинает работать сегодня. Второй - в Подольске, откроется в конце месяца, - сказал губернатор. - Сергей Кужугетович Шойгу дал прямую команду, чтобы маршрутизация могла быть, в том числе, и для гражданских лиц, проживающих в Московской области. Хочу сказать слова благодарности министру обороны, врачам, строителям. Этот комплекс сейчас, как воздух нужен. Центр отвечает всем современным требованиям - он может принимать пациентов с тяжелыми формами заболевания".

Инфекционный военный центр в Одинцове разместился на территории клинического госпиталя Ракетных войск стратегического назначения. Он построен в рекордно короткие сроки - всего за месяц вместо шести. Работы велись круглосуточно в три смены.

Каждый бокс комплекса сконструирован так, чтобы больные не пересекались друг с другом. Инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге.

Накануне в медцентре было осуществлено подключение и накладка аппаратов ИВЛ и УЗИ, компьютерного томографа, оборудования анестезиологии и эндоскопии, рентген-техники. Установлены функциональные медицинские кровати, мебель, средства транспортировки пациентов. Сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств.