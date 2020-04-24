Число заразившихся коронавирусом в России третий день подряд растет менее чем на 10%
13:00 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост числа заразившихся коронавирусом в России за сутки вновь приблизился к 6 тысячам, сообщили в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Однако уже три дня подряд он остается ниже 10% - впервые с начала вспышки коронавируса в стране.
В России выявили еще 5 849 случаев заражения, больше было только 19 апреля - 6 060. Общее число инфицированных возросло на 9,3%, до 68 622.
Тем не менее в относительном выражении рост ощутимо замедляется - со среды он не превышает 10%. За последнюю неделю он составил в среднем 11,55% в сутки, тогда как в предыдущие семь дней - 15,16%.
Сейчас на 100 тысяч жителей России приходится почти 47 инфицированных. По этому показателю она остается на одном из самых низких мест среди стран с наибольшим числом заразившихся.
Из более чем 2,55 млн проведенных тестов на коронавирус положительный результат дали около 2,7%.
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