Большинство работодателей не станет сохранять удаленку после пандемии - исследование

13:05 Источник: РБК

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания режима самоизоляции, и лишь 7% — для всех. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК) «Влияние пандемии на российский бизнес».

Перевести на удаленку всех сотрудников, согласно исследованию, удалось лишь 11% организаций.

Большинство респондентов (82%) отметили, что при переходе на дистанционный формат снизилось качество работы. Еще 14% не увидели никакой разницы, а 5% опрошенных затруднились ответить. При этом никто из них не заметил повышение эффективности труда на удаленке.