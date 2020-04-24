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НОВОСТИ

Борис Джонсон вернется на работу в понедельник - СМИ

13:20 24.04.2020 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сейчас восстанавливается после COVID-19, намерен вернуться на работу в понедельник, 27 апреля. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на информированные источники.

По словам одного из собеседников издания, в течение последней недели британский премьер «много и полноценно работал».

Как отмечает газета, Джонсон уже дал указание своим помощникам, чтобы те внесли в его рабочий график на следующую неделю встречи с различными министрами.

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня. После этого премьера поместили в обычную палату. Он был выписан из больницы 12 апреля. Газета.Ru

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