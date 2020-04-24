Коронавирус может привести к преждевременным родам, сообщил Минздрав РФ

13:32 Источник: Интерфакс

Минздрав РФ предупредил об опасности преждевременных родов у беременных, зараженных коронавирусом.

"Осложнения у беременных с COVID-19 включают: выкидыш (2%), задержку роста плода (10%), преждевременные роды (39%)", - говорится в методические рекомендации Минздрава РФ по оказанию медпомощи беременным при COVID-19.

Там сообщается, что также у беременных с коронавирусом и пневмонией увеличивается частота кесарева сечения из-за развития дистресс-синдрома у плода.

Вместе с тем, отмечается в документе, в настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов.

"На сегодняшний день вирус не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плацент и грудного молока", - уточняется в рекомендациях.

По данным Минздрава, все известные случаи передачи COVID-19 ребенку "были приписаны тесному контакту с больной матерью или другими лицами, обеспечивающими уход".