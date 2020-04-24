Коронавирус может привести к преждевременным родам, сообщил Минздрав РФ
13:32 24.04.2020 Источник: Интерфакс
Минздрав РФ предупредил об опасности преждевременных родов у беременных, зараженных коронавирусом.
"Осложнения у беременных с COVID-19 включают: выкидыш (2%), задержку роста плода (10%), преждевременные роды (39%)", - говорится в методические рекомендации Минздрава РФ по оказанию медпомощи беременным при COVID-19.
Там сообщается, что также у беременных с коронавирусом и пневмонией увеличивается частота кесарева сечения из-за развития дистресс-синдрома у плода.
Вместе с тем, отмечается в документе, в настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов.
"На сегодняшний день вирус не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плацент и грудного молока", - уточняется в рекомендациях.
По данным Минздрава, все известные случаи передачи COVID-19 ребенку "были приписаны тесному контакту с больной матерью или другими лицами, обеспечивающими уход".
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