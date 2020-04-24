Rambler попросил следствие прекратить уголовное дело в отношении Nginx

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менеджмент Rambler Group направил в следственные органы официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Nginx и расторгнул договор с юридической компанией Lynwood Investments CY Ltd. Об этом говорится в сообщении Rambler.

"Менеджмент Rambler Group выполнил эти решения. В следственные органы было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела. Договор с компанией Lynwood Investments CY Ltd от 2015 года, в соответствии с которым Lynwood Investments CY Ltd (в прошлом A&NN Holdings, в тот момент акционер группы Рамблер) действовал от имени Rambler Group по итогам переговоров расторгнут", - сообщили в Rambler.

Отмечается, что в соответствии с условиями расторжения, Lynwood Investments CY Ltd сохранил за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не имеет права вести никаких дел от имени Rambler Group.