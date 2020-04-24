ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5% годовых
14:00 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России впервые с октября 2019 г. снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5% годовых, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.
"Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,50% годовых. Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности", - указывает ЦБ РФ.
По мнению регулятора, это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть.
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