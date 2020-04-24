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Песков не назвал дату, когда Путин может сделать новое заявление по режиму из-за коронавируса

14:32 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату, когда глава государства Владимир Путин может сделать новое обращение по поводу режима самоизоляции с связи с пандемией коронавируса.

"Еще есть время, еще действует - фактически еще неделю - режим [ограничений из-за распространения коронавируса], - поэтому неделя еще впереди есть", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.

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