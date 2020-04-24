Игры немецкой футбольной Бундеслиги могут возобновиться 9 мая

14:05

Глава немецкой Футбольной Бундеслиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил, что Бундеслига может возобновиться 9 мая, если это разрешит правительство страны, - сообщает Sportbox.ru.

После общего собрания с 36 профессиональными клубами Зайферт сообщил, что пока о точной дате возобновления чемпионата говорить преждевременно, но с разрешения властей это может произойти 9 мая.

Планируется, что матчи Бундеслиги будут проходить в закрытом режиме с допуском на стадион и прилегающие территории максимум 322 человек. Игроки и весь персонал команд первых двух дивизионов пройдут проверку на коронавирус.

