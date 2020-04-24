Фреска со Сталиным появится в главном храме Минобороны - СМИ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В главном храме Минобороны появится фреска со Сталиным. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин.

Также в здании разместят полотно, посвящённое воссоединению Крыма с Россией.

«В композиции «Бескровное присоединение Крыма» изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма, а композиция «Парад Победы» создавалась аутентично по исторической фотографии. На ней в кадре на заднем плане фотографический портрет Иосифа Сталина, который был верховным главнокомандующим советской армии в 1941-1945 гг. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы, как нельзя демонтировать историю нашего государства».

Калинин подчеркнул, что художники изобразили значимые события из прошлого России.

«Дизайн утверждал художественный совет. Это не имеет отношения к религии, это имеет отношение к истории, а в этом храме изображаются и исторические события, и, конечно, главное — это храм. А в западной части уже и победы русского оружия, и различные эпохи, когда происходили битвы, и, конечно, Великая Отечественная война, главное историческое событие, которому посвящён храм министерства обороны в Кубинке, главный храм вооружённых сил. Там так много всего! Надо это просто видеть, и видеть не только плохое, но и великое, что делается в наше время».

Строительство главного храма вооружённых сил России проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. На него было собрано 3 млрд пожертвований от россиян. Основатели планировали провести открытие храма 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы.