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Назначение Саакашвили вице-премьером Украины для Грузии неприемлемо - премьер Гахария

15:12 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины является категорически неприемлемым. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

"Украина является нашим стратегическим партнером, и в долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят. Однако назначение стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, для нас категорически неприемлемо", - сказал Гахария.

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