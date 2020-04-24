Назначение Саакашвили вице-премьером Украины для Грузии неприемлемо - премьер Гахария

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины является категорически неприемлемым. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

"Украина является нашим стратегическим партнером, и в долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят. Однако назначение стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, для нас категорически неприемлемо", - сказал Гахария.