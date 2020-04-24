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Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках

15:32 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений из-за коронавируса.

"У нас 1 мая, 9 мая - это традиционно для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

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