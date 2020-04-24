Путин предложил дополнительно направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил направить дополнительно 7 млрд рублей в этом году на поддержку программ льготного кредитования при покупке отечественных автомобилей.

"Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома", - сказал Путин в пятницу на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии. Президент напомнил о существовании льготных программ автокредитования, таких как "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль".

"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - заявил президент РФ, подчеркнув, что это увеличит спрос на продукцию российских автозаводов.