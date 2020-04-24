Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Краснодаре - источник

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек, по предварительным данным, погиб после взрыва газа в многоэтажном доме в Краснодаре, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, произошел хлопок газа. Один человек погиб", - сказал собеседник агентства, отметив, что серьезных разрушений нет, в квартире выбиты окна.

Он добавил, что вследствие хлопка бытового газа произошел пожар в одной из квартир дома, владелец квартиры получил ожоги и погиб, выпав из окна.