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День окончания Второй мировой войны в РФ теперь будут отмечать 3 сентября

16:32 24.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Дату окончания Второй мировой войны спустя 75 лет официально поменяли в России. Теперь этот день будут отмечать не 2-го, а 3-го сентября. Соответствующий закон сегодня подписал президент Владимир Путин.

Возможно, глава государства не видел петицию жителей Беслана, которые, просили не назначать день воинской славы на дату памяти жертв теракта в школе, — сказала «Эху» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиева.

В результате теракта в школе Беслана в 2004-м году погибли 333 человека.

Из-за переноса даты окончания Второй мировой войны придется переиздавать все учебники по российской и зарубежной истории, — сказал «Эху» историк Алексей Кузнецов.

Авторы инициативы о переносе даты окончания Второй мировой в качестве доводов упоминали указ президиума Верховного совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником победы над Японией и днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке говорилось о том, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечают 3-го сентября.

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