В Подмосковье по поручению губернатора будет развернуто 5 тыс. коек в "легких стационарах"

16:50

Фото Антона Чернова



Губернатор Московской областипровел по видеоконференцсвязи совещание с главами муниципалитетов.

"У нас был план - создать 7,7 тыс. коек, но количество госпитализаций растет и сейчас нужно действовать опережающими темпами. Наша задача - в следующую неделю развернуть 5 тыс. коек "легкого стационара", - подчеркнул губернатор. - Каждый глава должен внимательно рассмотреть возможность размещения дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого места для долечивания или прохождения болезни в легкой форме".

В Подмосковье перепрофилируются 19 больниц и 3 поликлиники, открыто уже 12 стационаров, к концу недели введут еще 4. Андрей Воробьёв поручил до мая развернуть не менее 11 тыс. коек.

По словам губернатора, необходимо уделить особое внимание созданию безопасных условий работы для медиков: "Ключевое сегодня - это забота, внимание, помощь медикам. Каждый из глав должен быть максимально вовлечен во взаимодействие с главврачами. Медработники находятся на передовой, у них особый риск заражения, какие бы костюмы не надевали".

В апреле будет приобретено еще по 300 тыс. костюмов и респираторов, а к 7 мая - 200 тыс. масок и перчаток. Кроме того, в Московской области создан запас по основным препаратам, рекомендованным Минздравом РФ для лечения коронавируса.

Андрей Воробьёв также поручил мониторить укомплектованность больниц, находить возможность для перераспределения сотрудников из других учреждений, привлекать резервы из ВУЗов и медучилищ. Важно также контролировать своевременное поступление дополнительных выплат медикам.

"Необходима полная ясность, какие доплаты будут у врачей, среднего, младшего персонала. Медики должны максимально получить и нашу региональную надбавку, и федеральную. Эта информация должна быть доведена до каждого медработника", - сказал губернатор.

Еще одно поручение - следить за наличием масок у водителей. Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников ГИБДД и волонтеров за бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты. Губернатор подчеркнул, что в период майских праздников необходимо повышенное внимание за соблюдением режима самоизоляции.