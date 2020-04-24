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Саакашвили назвал себя "абсолютным сторонником мира с Россией"

17:00 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.

"Я абсолютный сторонник мира с Россией. <...> Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто", - заявил Саакашвили в интервью "Дойче велле", опубликованном в пятницу.

Он прочеркнул, что сейчас в вопросах взаимоотношений с Россией и в целом внешней политики Украины поддерживает позиции Зеленского. "Пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство", - отметил Саакашвили.

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