Корпус Кремля, где работает Путин, обеззараживают ежечасно - управделами
17:12 24.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Управделами: корпус Кремля, где работает Путин, обеззараживают ежечасно. Особое внимание в связи с коронавирусом уделяют обработке дверных ручек, выключателей, кнопок лифта.
«Раз в час производится уборка всех помещений с применением рекомендованных Роспотребнадзором дезинфицирующих средств», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову.
Она добавила, что в помещениях Первого корпуса установлены бактерицидные лампы, а на территорию Кремля по графику заходит уборочная техника и обрабатывает дорожное покрытие. Говорит Москва
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