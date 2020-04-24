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Корпус Кремля, где работает Путин, обеззараживают ежечасно - управделами

17:12 24.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Управделами: корпус Кремля, где работает Путин, обеззараживают ежечасно. Особое внимание в связи с коронавирусом уделяют обработке дверных ручек, выключателей, кнопок лифта.

«Раз в час производится уборка всех помещений с применением рекомендованных Роспотребнадзором дезинфицирующих средств», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову.

Она добавила, что в помещениях Первого корпуса установлены бактерицидные лампы, а на территорию Кремля по графику заходит уборочная техника и обрабатывает дорожное покрытие.  Говорит Москва

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