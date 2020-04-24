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ЦБ прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2020г в пределах 6% ВВП

17:40 24.04.2020 Источник: Интерфакс

Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить 6% ВВП, сокращаются доходы, увеличиваются расходы на антикризисные меры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Безусловно, нынешняя ситуация, она отразится на бюджете. Бюджет сталкивается и с существенным сокращением нефтегазовых доходов, и с существенным сокращением ненефтегазовых доходов. В это же время увеличиваются расходы, которые нужны на антикризисные меры, и это приведет к увеличению дефицита бюджета, может быть, где-то около 6%. Наверное, в пределах 6%, по нашей оценке", - сказала глава ЦБ.

"Но хотела бы сказать: то, что в стране проводилась очень острожная, взвешенная макроэкономическая политика, которая позволила накопить разного рода запасы, буферы и Фонд национального благосостояния, такие же буферы есть в финансовой системе. Это позволит поддержать и социальные расходы, расходы бюджета в условиях такого серьезного падения доходов", - подчеркнула она.

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