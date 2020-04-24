ЦБ прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2020г в пределах 6% ВВП
17:40 24.04.2020 Источник: Интерфакс
Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить 6% ВВП, сокращаются доходы, увеличиваются расходы на антикризисные меры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Безусловно, нынешняя ситуация, она отразится на бюджете. Бюджет сталкивается и с существенным сокращением нефтегазовых доходов, и с существенным сокращением ненефтегазовых доходов. В это же время увеличиваются расходы, которые нужны на антикризисные меры, и это приведет к увеличению дефицита бюджета, может быть, где-то около 6%. Наверное, в пределах 6%, по нашей оценке", - сказала глава ЦБ.
"Но хотела бы сказать: то, что в стране проводилась очень острожная, взвешенная макроэкономическая политика, которая позволила накопить разного рода запасы, буферы и Фонд национального благосостояния, такие же буферы есть в финансовой системе. Это позволит поддержать и социальные расходы, расходы бюджета в условиях такого серьезного падения доходов", - подчеркнула она.
НОВОСТИ
- 17:12 24.04.2020
- Корпус Кремля, где работает Путин, обеззараживают ежечасно - управделами
- 17:00 24.04.2020
- Саакашвили назвал себя "абсолютным сторонником мира с Россией"
- 16:50 24.04.2020
- В Подмосковье по поручению губернатора будет развернуто 5 тыс. коек в "легких стационарах"
- 16:32 24.04.2020
- День окончания Второй мировой войны в РФ теперь будут отмечать 3 сентября
- 16:12 24.04.2020
- Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Краснодаре - источник
- 16:00 24.04.2020
- Путин предложил дополнительно направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование
- 15:32 24.04.2020
- Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках
- 15:12 24.04.2020
- Назначение Саакашвили вице-премьером Украины для Грузии неприемлемо - премьер Гахария
- 15:00 24.04.2020
- Фреска со Сталиным появится в главном храме Минобороны - СМИ
- 14:32 24.04.2020
- Песков не назвал дату, когда Путин может сделать новое заявление по режиму из-за коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать