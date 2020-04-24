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На 14-е сутки от появления симптомов коронавируса может выработаться иммунитет - Минздрава РФ

18:15 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются на пятый день от появления симптомов заболевания, некоторые - на 14-е сутки, следует из опубликованных в пятницу методических рекомендаций Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией у детей.

"В настоящее время тесты для определения антител к SARS-CoV-2 не являются широко доступными на территории РФ. Установлено, что IgM антитела (острая фаза течения инфекции) появляются примерно на пятые сутки от начала симптомов, IgG (устойчивый иммунитет к инфекции) - на 14-е сутки", - говорится в тексте.

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