Будущую вакцину от COVID-19 необходимо распределить во всех частях мира - Меркель
19:45 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия поддерживает проведение 4 мая донорской конференции по сбору средств для борьбы с коронавирусом, только сообща удастся справиться с пандемией. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель во время видеоконференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее слова приводит пресс-служба кабмина ФРГ.
Канцлер выразила надежду на то, что сегодняшний видеомост положит начало на пути к донорской конференции. "Мы всеми силами поддержим конференцию 4 мая", - пообещала она.
"Мы едины во мнении, что эта пандемия является самым серьезным за последние десятилетия вызовом. Я очень благодарна ВОЗ за то, что она играет очень активную роль в его преодолении", - подчеркнула Меркель. "Мы победим этот вирус только в том случае, если объединим наши усилия и образуем эффективный альянс", - считает она.
Канцлер заверила, что Германия готова с политической точки зрения поддерживать усилия по недопущению распространения коронавируса. "Мы все знаем, что вынуждены будем жить с пандемией, пока не разработана вакцина. Я согласна с генеральным секретарем ООН в том, что речь идет о глобальном общественном достоянии", - сказала Меркель, касаясь лекарства против коронавируса. Она призвала после разработки вакцины "распределить ее во всех частях мира".
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