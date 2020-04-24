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До конца 2020 года должен начаться выпуск вакцины от коронавируса в РФ - Мантуров

18:45 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпуск вакцины от коронавируса в РФ должен начаться до конца 2020 года или даже раньше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем с июня начать доклинические и клинические исследования для того, чтобы до конца года - будем стараться всячески, чтобы это было быстрее - выдать уже готовую вакцину для использования людьми", - сказал Мантуров в интервью телеканалу RT.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина Минздрава против коронавируса перейдет на этап клинических исследований с 1 июня.

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