На борту ракетного эсминца ВМС США зарегистрирована вспышка COVID-19
19:15 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) зарегистрирована на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd ("Кидд"). Об этом, как передает агентство Рейтер, в пятницу в ходе брифинга для журналистов сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Он добавил, что один из инфицированных был эвакуирован с корабля, а сам эсминец возвращается на базу.
Хоффман не уточнил, сколько всего человек на борту заразились коронавирусной инфекцией. Ранее Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации информировало о более чем десяти заразившихся. По его данным, судно осуществляло операцию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне.
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