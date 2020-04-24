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На борту ракетного эсминца ВМС США зарегистрирована вспышка COVID-19

19:15 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) зарегистрирована на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd ("Кидд"). Об этом, как передает агентство Рейтер, в пятницу в ходе брифинга для журналистов сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он добавил, что один из инфицированных был эвакуирован с корабля, а сам эсминец возвращается на базу.

Хоффман не уточнил, сколько всего человек на борту заразились коронавирусной инфекцией. Ранее Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации информировало о более чем десяти заразившихся. По его данным, судно осуществляло операцию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне.

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