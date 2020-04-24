Из-за карантинных ограничений экономика РФ теряет около 100 млрд руб. ежедневно - Решетников
20:15 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика РФ теряет около 100 млрд руб. ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд руб. в день, и это очень большие потери, которые мы несем", - сказал он.
"Мы, конечно, ждем, что те инвестиции, которые в больницы происходят сейчас, в здравоохранение, это ведь тоже инвестиции в экономику", - отметил глава МЭР.
Решетников добавил, что как только появится уверенность в готовности системы здравоохранения справляться с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, можно будет планировать постепенное открытие предприятий.
Как позже пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, оценка ежедневных потерь экономики из-за ограничительных мер - "это приблизительные расчеты, оценка экспертов одного из подразделений министерства, которое занимается прогнозированием".
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