0
0
70
НОВОСТИ

Из-за карантинных ограничений экономика РФ теряет около 100 млрд руб. ежедневно - Решетников

20:15 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика РФ теряет около 100 млрд руб. ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд руб. в день, и это очень большие потери, которые мы несем", - сказал он.

"Мы, конечно, ждем, что те инвестиции, которые в больницы происходят сейчас, в здравоохранение, это ведь тоже инвестиции в экономику", - отметил глава МЭР.

Решетников добавил, что как только появится уверенность в готовности системы здравоохранения справляться с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, можно будет планировать постепенное открытие предприятий.

Как позже пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, оценка ежедневных потерь экономики из-за ограничительных мер - "это приблизительные расчеты, оценка экспертов одного из подразделений министерства, которое занимается прогнозированием".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 24.04.2020
По решению Роспотребнадзора закрыты на карантин два отделения районной больницы в Краснодарском крае - оперштаб
0
37
19:45 24.04.2020
Будущую вакцину от COVID-19 необходимо распределить во всех частях мира - Меркель
0
164
19:15 24.04.2020
На борту ракетного эсминца ВМС США зарегистрирована вспышка COVID-19
0
185
18:45 24.04.2020
До конца 2020 года должен начаться выпуск вакцины от коронавируса в РФ - Мантуров
0
209
18:27 24.04.2020
Проект #Готовпомочь объединит в соцсетях неравнодушных россиян
0
193
18:15 24.04.2020
На 14-е сутки от появления симптомов коронавируса может выработаться иммунитет - Минздрава РФ
0
214
17:40 24.04.2020
ЦБ прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2020г в пределах 6% ВВП
0
240
17:12 24.04.2020
Корпус Кремля, где работает Путин, обеззараживают ежечасно - управделами
0
286
17:00 24.04.2020
Саакашвили назвал себя "абсолютным сторонником мира с Россией"
0
412
16:50 24.04.2020
В Подмосковье по поручению губернатора будет развернуто 5 тыс. коек в "легких стационарах"
0
286

Возврат к списку