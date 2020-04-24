Соблюдение ограничительных мер всеми гражданами влияет на сроки их снятия - Голикова
21:30 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне должны понять, что скорейшее снятие ограничительных мер зависит только от их соблюдения всеми гражданами. Об этом в пятницу заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
"Очень важно донести до наших граждан, что успех снятия ограничений зависит от нас с вами, от того, насколько качественно и эффективно мы выполняем рекомендации эпидемиологов, насколько качественно мы профилактируем сами себя. <...> Главное, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем", - сказала она.
Ранее Голикова отметила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. По ее словам, граждане в ряде регионов страны не соблюдают режим социального дистанцирования, что вызывает тревогу. Она подчеркнула, что любые ограничения - это стагнация и в экономике, падение темпов экономического роста и психологическая усталость людей.
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