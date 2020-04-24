За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 41пациент - оперштаб

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве скончался 41 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет", - говорится в сообщении штаба.