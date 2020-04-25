Рабочие советы "Группы ГАЗ" проконтролируют выполнение президентских программ поддержки автопрома

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Рабочие советы "Группы ГАЗ" намерены наладить контроль за выполнением программ, которые президент Владимир Путин сегодня поручил реализовать для поддержки автопрома, сообщил председатель рабочих советов Группы ГАЗ Евгений Морозов.

"Мы с большой надеждой ожидали совещания президента РФ по автопрому, потому что до сих пор никаких антикризисных, действенных мер поддержки в этот тяжелый для ГАЗа период в правительстве не принималось. Ранее мы не видели понимания от чиновников, что при таком катастрофическом падении рынка мы бьемся за то, чтобы сохранить наши высококвалифицированные кадры, сохранить наш завод и тысячи автокомпонентных предприятий, благополучие которых зависит от ГАЗа. Таким предприятиям как ГАЗ должна быть адресная поддержка, чтобы учитывались масштабы завода, его влияние на отрасль. Мы очень рады, что Владимир Владимирович с большим вниманием относится к проблемам автопрома и что он очень оперативно принял решения, которые поддержат отрасль. А со своей стороны наши рабочие советы намерены наладить контроль за тем, как чиновниками выполняются эти программы, чтобы эти меры не "застряли" ни на каком уровне и чтобы они были доведены именно до наших потребителей и наших заводов", - отметил Евгений Морозов.

Работники предприятий "Группы ГАЗ" создали рабочие советы в апреле 2019 года. Работники приняли решение, что им нужна такая организация для продвижения инициатив по вопросам развития производств, совершенствования технологий, повышения производительности труда, решения социальных и волонтерских задач. Рабочие мотивировали создание таких советов тем, что они заинтересованы в стабильной работе, в развитии компании, в ее защите, и, что особенно в такой сложный период, именно голоса трудовых коллективов должны быть решающим во всех вопросах деятельности компании.

В рабочие советы "Группы ГАЗ" входят представители трудовых коллективов всех предприятий компании. Зона ответственности - не только производственные задачи, но и все аспекты жизни сотрудников регионов, в которых они проживают, - контроль благоустройства территорий, безопасности и правопорядока, обеспечения детсадами, качества обучения в школах, медобслуживания в поликлиниках, жилищных условий и др.