В ночь на воскресенье в Москве и области возможны заморозки - синоптики
09:10 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с небольшим дождем ожидается в субботу в Москве, сообщили на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве от 8 градусов до 10 градусов тепла, ночью возможны заморозки до 1 градуса.
Скорость западного ветра в столице и области не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 735 мм ртутного столба.
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