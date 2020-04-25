В ночь на воскресенье в Москве и области возможны заморозки - синоптики

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с небольшим дождем ожидается в субботу в Москве, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 8 градусов до 10 градусов тепла, ночью возможны заморозки до 1 градуса.

Скорость западного ветра в столице и области не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 735 мм ртутного столба.