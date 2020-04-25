Вторая видеоконференция конференция лидеров G20 была отложена в последний момент - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая видеоконференция с участием лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), которая могла состояться в пятницу, была отменена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в субботу сообщила гонконгская газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на источник, который принимал участие в подготовке к этому мероприятию.

По данным издания, США настаивали на том, чтобы ВОЗ отчиталась о своих ранних действиях в борьбе со вспышкой COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом), которая началась на территории Китая и вылилась в пандемию. Однако Пекин категорически отказывался обсуждать предложение Вашингтона расследовать деятельность организации.

"Таким образом, конференция была отложена в последний момент", - утверждает источник. Он не исключил, что такой саммит все же состоится в ближайшем будущем, если стороны придут к компромиссу и договорятся насчет формулировок, касающихся ВОЗ, в итоговом коммюнике.