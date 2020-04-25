"Прогресс МС-14" поставил рекорд по времени полета с Земли к МКС

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14" показал самое быстрое время по полету от Земли до МКС, добравшись за 3 часа 20 минут. Об этом написал на своей странице в "Твиттере" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее рекордсменом считался "Прогресс МС-12", который добрался до станции за 3 часа 19 минут. Как пояснили в субботу в Роскосмосе ТАСС, на самом деле тогда "полет занял на 30 секунд дольше". Таким образом, новый рекорд был установлен кораблем, который пристыковался к станции утром в субботу.



