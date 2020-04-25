"Страсти" про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН

09:45 Источник: Интерфакс

Коронавирус имеет земное происхождение, данных о способности вирусных структур существовать в космосе у ученых нет, заявил заместитель директора по научной работе Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) Владимир Сычев.

"Могу сказать, что это точно земного происхождения, а не космического. По телевидению идут передачи, где рассказывают страсти про внеземную природу происхождения вируса, но я считаю, что это не так", - сказал Сычев в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что коронавирус Covid-19 не стоек во внешней среде и может сохраняться на тех или иных материалах не более суток. При этом подвержен температурному влиянию.