"Страсти" про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН
09:45 25.04.2020 Источник: Интерфакс
Коронавирус имеет земное происхождение, данных о способности вирусных структур существовать в космосе у ученых нет, заявил заместитель директора по научной работе Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) Владимир Сычев.
"Могу сказать, что это точно земного происхождения, а не космического. По телевидению идут передачи, где рассказывают страсти про внеземную природу происхождения вируса, но я считаю, что это не так", - сказал Сычев в интервью "Интерфаксу".
Он напомнил, что коронавирус Covid-19 не стоек во внешней среде и может сохраняться на тех или иных материалах не более суток. При этом подвержен температурному влиянию.
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