0
0
83
НОВОСТИ

Данные по распространению коронавируса в мире на 25 апреля

10:00 25.04.2020 Источник: Интерфакс

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире достигло 195 тыс. 920 человек, увеличившись на 5 тыс. 430, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец пятницы насчитывалось 2 млн 790 тыс. 986 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 82 тыс. 396 случаев заражения.

Полностью излечились более 781 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 25.04.2020
В Москве растет число вылечившихся от коронавируса - Ракова
0
33
10:16 25.04.2020
Минкомсвязь разрешила сократить ТВ и радиовещание в регионах
0
51
10:10 25.04.2020
Ученые предположили, кто может иметь иммунитет к COVID-19
0
99
09:45 25.04.2020
"Страсти" про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН
0
126
09:30 25.04.2020
"Прогресс МС-14" поставил рекорд по времени полета с Земли к МКС
0
158
09:20 25.04.2020
Вторая видеоконференция конференция лидеров G20 была отложена в последний момент - СМИ
0
158
09:10 25.04.2020
В ночь на воскресенье в Москве и области возможны заморозки - синоптики
0
152
09:00 25.04.2020
Рабочие советы "Группы ГАЗ" проконтролируют выполнение президентских программ поддержки автопрома
0
138
22:45 24.04.2020
Религиозные организации могут временно освободить от оплаты услуг ЖКХ
0
656
22:15 24.04.2020
За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 41пациент - оперштаб
0
632

Возврат к списку