Данные по распространению коронавируса в мире на 25 апреля
10:00 25.04.2020 Источник: Интерфакс
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире достигло 195 тыс. 920 человек, увеличившись на 5 тыс. 430, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на конец пятницы насчитывалось 2 млн 790 тыс. 986 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 82 тыс. 396 случаев заражения.
Полностью излечились более 781 тыс. человек.
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