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НОВОСТИ

Ученые предположили, кто может иметь иммунитет к COVID-19

10:10 25.04.2020 Источник: РБК

Люди, которые раньше переболели какими-то видами коронавирусных инфекций, могут обладать иммунитетом к COVID-19. Об этом заявил руководитель берлинского института Charite Кристиан Дростен, передает NDR.

Немецкие вирусологи провели исследование Т-лимфоцитов, которые отвечают за иммунный ответ на коронавирус. Они исследовали как клетки людей, перенесших COVID-19, так и клеточный материал граждан, которые не заражались новым коронавирусом.

Около 30% людей из последней категории вырабатывали иммунный ответ на коронавирус SARS-CoV-2. Дростен связывает это с тем, что ранее они, вероятно, заражались коронавирусами других типов, что помогло выработать невосприимчивость к новому заболеванию.

Ученый при этом отметил, что говорить об иммунитете к COVID-19 у трети населения нельзя (РБК).

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