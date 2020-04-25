В Москве растет число вылечившихся от коронавируса - Ракова
10:30 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще 312 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, поправились в Москве, всего вылечились уже 3 047 пациентов. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 312 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 047", - сказала Ракова.
Таким образом, в Москве побит рекорд по количеству выписавшихся за сутки. Предыдущий был установлен 24 апреля - 287 пациентов.
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