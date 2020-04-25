Власти Белоруссии займут у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с коронавирусом

11:10 Источник: Интерфакс

Правительство Белоруссии утвердило привлечение займа Всемирного банка на 90 млн евро на меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В соответствии с опубликованным в субботу постановлением №249, займ привлекается "сроком на 11 лет для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию в Республике Беларусь". Привлечение запланировано в период 2020-2021 годов.