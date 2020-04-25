0
0
79
НОВОСТИ

Власти Белоруссии займут у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с коронавирусом

11:10 25.04.2020 Источник: Интерфакс

Правительство Белоруссии утвердило привлечение займа Всемирного банка на 90 млн евро на меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В соответствии с опубликованным в субботу постановлением №249, займ привлекается "сроком на 11 лет для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию в Республике Беларусь". Привлечение запланировано в период 2020-2021 годов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:40 25.04.2020
Посол Джон Салливан призвал Россию и США работать вместе
0
78
10:30 25.04.2020
В Москве растет число вылечившихся от коронавируса - Ракова
0
195
10:16 25.04.2020
Минкомсвязь разрешила сократить ТВ и радиовещание в регионах
0
200
10:10 25.04.2020
Ученые предположили, кто может иметь иммунитет к COVID-19
0
321
10:00 25.04.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 25 апреля
0
229
09:45 25.04.2020
"Страсти" про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН
0
304
09:30 25.04.2020
"Прогресс МС-14" поставил рекорд по времени полета с Земли к МКС
0
241
09:20 25.04.2020
Вторая видеоконференция конференция лидеров G20 была отложена в последний момент - СМИ
0
246
09:10 25.04.2020
В ночь на воскресенье в Москве и области возможны заморозки - синоптики
0
225
09:00 25.04.2020
Рабочие советы "Группы ГАЗ" проконтролируют выполнение президентских программ поддержки автопрома
0
213

Возврат к списку