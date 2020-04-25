Власти Белоруссии займут у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с коронавирусом
11:10 25.04.2020 Источник: Интерфакс
Правительство Белоруссии утвердило привлечение займа Всемирного банка на 90 млн евро на меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.
В соответствии с опубликованным в субботу постановлением №249, займ привлекается "сроком на 11 лет для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию в Республике Беларусь". Привлечение запланировано в период 2020-2021 годов.
НОВОСТИ
- 11:40 25.04.2020
- Посол Джон Салливан призвал Россию и США работать вместе
- 10:30 25.04.2020
- В Москве растет число вылечившихся от коронавируса - Ракова
- 10:16 25.04.2020
- Минкомсвязь разрешила сократить ТВ и радиовещание в регионах
- 10:10 25.04.2020
- Ученые предположили, кто может иметь иммунитет к COVID-19
- 10:00 25.04.2020
- Данные по распространению коронавируса в мире на 25 апреля
- 09:45 25.04.2020
- "Страсти" про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН
- 09:30 25.04.2020
- "Прогресс МС-14" поставил рекорд по времени полета с Земли к МКС
- 09:20 25.04.2020
- Вторая видеоконференция конференция лидеров G20 была отложена в последний момент - СМИ
- 09:10 25.04.2020
- В ночь на воскресенье в Москве и области возможны заморозки - синоптики
- 09:00 25.04.2020
- Рабочие советы "Группы ГАЗ" проконтролируют выполнение президентских программ поддержки автопрома
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать