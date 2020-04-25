Посол Джон Салливан призвал Россию и США работать вместе
11:40 25.04.2020 Источник: НГ-Online
«Сегодня, 25 апреля, исполняется 75 лет со дня исторической встречи американских и советских солдат в городе Торгау на мосту через реку Эльба, - напомнил Джон Салливан. - Эта историческая встреча американских и советских войск свидетельствует о том, чего мы можем добиться, когда объединяем силы во имя общего дела. Эта годовщина важна и для меня лично. Как и многие мои сверстники, я вырос на рассказах о мужестве сражавшихся во Второй мировой войне, из которых я узнавал о том, как они воевали, а многие жертвовали жизнью. Мои отец и мать участвовали в войне. Мать была добровольцем, а отец служил на подводной лодке ВМС США в Тихом океане. Многие из друзей моих родителей воевали в Европе, в Северной Африке и на Тихом океане. Некоторые не вернулись».
По словам Джона Салливана, «годовщина знаменитого рукопожатия - день, когда мы вспоминаем товарищей по оружию - американских и советских солдат, протянувших друг другу руки на разрушенном мосту над Эльбой, - это возможность для всех нас отдать дань уважения тем, кто объединил свои силы ради победы, отбросив исторические различия»: «В ближайшие месяцы, когда мы будем отмечать череду исторических событий, предваряющих празднование 75-й годовщины Второй мировой войны 2 сентября 2020 года, мы не должны забывать о том, что мы в неоплатном долгу перед ветеранами - россиянами и американцами. Их дух и служение являются мощным напоминанием о том, что мир действительно безопаснее и стабильнее, когда мы протягиваем друг другу руку через мост и работаем вместе».
Андрей Серенко.
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