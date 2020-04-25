Глава МЭР: Далеко не весь бизнес сможет сохраниться, это очевидно

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не весь бизнес в России сможет пережить нынешний кризис. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия-1".

"Были кризисы и 2008 года, и 2014 года, вот, хотя это, наверное, первый, с которым вот так масштабно столкнулся особенно малый и средний бизнес. Но жизнь точно продолжится, она изменится, и далеко не весь бизнес сможет, к сожалению, сохраниться, это очевидно", - сказал Решетников.