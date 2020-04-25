Парк скорой помощи в Подмосковье в ближайшее время пополнят 200 автомобилей
12:21 25.04.2020 Источник: НГ-Online
|
Фото пресс-службы правительства
Московской области
Из-за роста заболеваемости COVID-19 значительные нагрузки испытывает Московская областная станция скорой медицинской помощи, которая является одной из крупнейшей на территории РФ. На помощь жителям региона выезжает ближайшая бригада медпомощи вне зависимости от границ муниципалитетов. Количество вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%. Только в начале апреля поступило более 150 тыс. обращений на пульт скорой помощи. Все звонки обязательно отрабатываются. В случае экстренных ситуаций к жителю спешит бригада скорой, а если показания не угрожают жизни, то выезжает неотложная.
В настоящее время каждый день на выездах задействовано порядка 1 тыс. бригад скорой и неотложной помощи. Они все полностью укомплектованы, в том числе медицинскими масками, защитными очками, специальными костюмами, бахилами, перчатками, а также антисептических, дезинфицирующими средствами и лекарственными препаратами. На всех подстанциях достаточно подобных средств индивидуальной защиты, медикаментов и расходных материалов. На каждой ведется строгий учет.
В 2019 году по губернаторской программе "Здравоохранение Подмосковья" Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 76 новых автомобилей скорой помощи. В каждой подстанции предусмотрены резервные машины, которые задействуются в работе при поломке основных.
В целях кадрового обеспечения в Подмосковье реализуется программа "Социальная ипотека", оказываются такие меры поддержки, как компенсация аренды жилья, доплата за работу с COVID-19.
НОВОСТИ
- 13:45 25.04.2020
- Заболеваемость в Москве уже более недели в среднем остается на одном уровне - оперштаб
- 13:35 25.04.2020
- ВОЗ не может подтвердить наличие иммунитета у переболевших коронавирусом
- 13:20 25.04.2020
- Лукашенко: мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию
- 13:10 25.04.2020
- Власти Москвы опровергли информацию о переполнении стационаров больными с COVID-19
- 13:00 25.04.2020
- Силуанов: Ресурсов у нас достаточно, резервы есть
- 12:45 25.04.2020
- Кудрин рассказал, до каких объемов может увеличится безработица в России
- 12:35 25.04.2020
- В ГУ МВД по Москве рассказали, сколько выявлено машин без пропусков
- 12:25 25.04.2020
- Глава МЭР: Далеко не весь бизнес сможет сохраниться, это очевидно
- 11:40 25.04.2020
- Посол Джон Салливан призвал Россию и США работать вместе
- 11:10 25.04.2020
- Власти Белоруссии займут у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать