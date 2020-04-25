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Парк скорой помощи в Подмосковье в ближайшее время пополнят 200 автомобилей

12:21 25.04.2020 Источник: НГ-Online

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Более 200 новых автомобилей неотложной помощи правительство Подмосковья поставит в ближайшее время в медицинские организации.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 значительные нагрузки испытывает Московская областная станция скорой медицинской помощи, которая является одной из крупнейшей на территории РФ. На помощь жителям региона выезжает ближайшая бригада медпомощи вне зависимости от границ муниципалитетов. Количество вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%. Только в начале апреля поступило более 150 тыс. обращений на пульт скорой помощи. Все звонки обязательно отрабатываются. В случае экстренных ситуаций к жителю спешит бригада скорой, а если показания не угрожают жизни, то выезжает неотложная.

В настоящее время каждый день на выездах задействовано порядка 1 тыс. бригад скорой и неотложной помощи. Они все полностью укомплектованы, в том числе медицинскими масками, защитными очками, специальными костюмами, бахилами, перчатками, а также антисептических, дезинфицирующими средствами и лекарственными препаратами. На всех подстанциях достаточно подобных средств индивидуальной защиты, медикаментов и расходных материалов. На каждой ведется строгий учет.

В 2019 году по губернаторской программе "Здравоохранение Подмосковья" Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 76 новых автомобилей скорой помощи. В каждой подстанции предусмотрены резервные машины, которые задействуются в работе при поломке основных.

В целях кадрового обеспечения в Подмосковье реализуется программа "Социальная ипотека", оказываются такие меры поддержки, как компенсация аренды жилья, доплата за работу с COVID-19.

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