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В ГУ МВД по Москве рассказали, сколько выявлено машин без пропусков

12:35 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 4,5 процента проверенных водителей и 0,3 процента пассажиров в Москве не имели пропуска с начала введения пропускной системы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"С момента введения ограничений автоинспекторами проверено почти 20 тысяч единиц транспорта на наличие цифровых пропусков как у водителей, так и у их пассажиров, - сообщили в полиции. - На сегодняшний день лишь 4,5% водителей и 0,3% пассажиров общего количества проверенных транспортных средств находились без соответствующих пропусков".

В главке отметили, что большинство водителей добросовестно и с пониманием относятся к введению пропускного режима.

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