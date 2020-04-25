Кудрин рассказал, до каких объемов может увеличится безработица в России

12:45 Источник: Интерфакс

Безработица в РФ на фоне кризисных явлений в экономике из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с эпидемией коронавируса, может в пессимистичном варианте подскочить более чем вдвое, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По данным Росстата, безработица в РФ по итогам марта составляла 4,7%.

"Безработица сможет скакнуть до 7-8%, в худшем варианте - до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 миллионов человек", - сказал Кудрин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Экономика РФ, по оценке Кудрина, упадет на 6-8% в 2020 г. Это связано в том числе и с падением спроса на нефть.

"К сожалению, наша экономика очень сильно зависит от нефти, спрос на нефть сейчас обрушился существенно", - отметил он.