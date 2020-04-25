0
0
133
НОВОСТИ

Кудрин рассказал, до каких объемов может увеличится безработица в России

12:45 25.04.2020 Источник: Интерфакс

Безработица в РФ на фоне кризисных явлений в экономике из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с эпидемией коронавируса, может в пессимистичном варианте подскочить более чем вдвое, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По данным Росстата, безработица в РФ по итогам марта составляла 4,7%.

"Безработица сможет скакнуть до 7-8%, в худшем варианте - до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 миллионов человек", - сказал Кудрин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Экономика РФ, по оценке Кудрина, упадет на 6-8% в 2020 г. Это связано в том числе и с падением спроса на нефть.

"К сожалению, наша экономика очень сильно зависит от нефти, спрос на нефть сейчас обрушился существенно", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 25.04.2020
Заболеваемость в Москве уже более недели в среднем остается на одном уровне - оперштаб
0
0
13:35 25.04.2020
ВОЗ не может подтвердить наличие иммунитета у переболевших коронавирусом
0
31
13:20 25.04.2020
Лукашенко: мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию
0
77
13:10 25.04.2020
Власти Москвы опровергли информацию о переполнении стационаров больными с COVID-19
0
85
13:00 25.04.2020
Силуанов: Ресурсов у нас достаточно, резервы есть
0
108
12:35 25.04.2020
В ГУ МВД по Москве рассказали, сколько выявлено машин без пропусков
0
145
12:25 25.04.2020
Глава МЭР: Далеко не весь бизнес сможет сохраниться, это очевидно
0
153
12:21 25.04.2020
Парк скорой помощи в Подмосковье в ближайшее время пополнят 200 автомобилей
0
152
11:40 25.04.2020
Посол Джон Салливан призвал Россию и США работать вместе
0
200
11:10 25.04.2020
Власти Белоруссии займут у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с коронавирусом
0
211

Возврат к списку