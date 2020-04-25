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Силуанов: Ресурсов у нас достаточно, резервы есть

13:00 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика готова существовать в режиме ограничений до тех пор, пока это необходимо для сохранения жизни и здоровья граждан, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы готовы к такому развитию событий, к продолжению такой ситуации, сколько это потребует для сохранения здоровья и жизни граждан. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать. Ресурсов у нас достаточно, резервы есть. Российская и мировая экономика столкнулась с новыми, непредсказуемыми ранее вызовами. Очень непростой отрезок времени, в котором мы сейчас, значит, живем, с которым мы работаем, но нам необходимо определить точные направления поддержки и людей, точные направления поддержки предпринимателей и всячески постараться минимизировать последствия тех событий, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - сказал Силуанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на телеканале "Россия-1".

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