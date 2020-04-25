Власти Москвы опровергли информацию о переполнении стационаров больными с COVID-19
13:10 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о том, что все принимающие пациентов с коронавирусом больницы в Москве переполнены, не соответствует действительности. Об этом сообщается в субботу на сайте столичного департамента здравоохранения.
"Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, а также [что] им недоступна помощь по другим профилям, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
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